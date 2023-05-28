الرئيس العراقى: تأخر الموازنة أثر بشكل كبير على تنفيذ المشاريع الحيوية

أ.ش.أ

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أن تأخر الموازنة أثر بشكل كبير على تنفيذ المشاريع الحيوية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الطاقات والخبرات من أجل إكمال مسيرة البناء والتطور في البلاد .

وأشاد الرئيس العراقي - خلال لقائه مع عدد من العلماء العراقيين، وفقا لقناة (السومرية نيوز) - بدور العلماء والباحثين والقامات العلمية العراقية في المحافل المحلية والدولية، مؤكدا أهمية القراءة والمكتبات في بناء المجتمعات ونهوض البلدان .

وقال رشيد "إن تثبيت الأمن والاستقرار له أولوية في منهاج الحكومة الطموح إضافة إلى تقديم الخدمات وتأهيل البنى التحتية"، مبينا أن تأخر الموازنة أثر بشكل كبير على البدء بتنفيذ المشاريع الحيوية ، مشددا على أن العمل الثقافي والعلمي هو السبيل لترسيخ التعايش بين الجميع، وأهمية التعايش السلمي بين المكونات العرقية والدينية.

وأشار الرئيس إلى ضرورة الارتقاء بدور الدبلوماسي العراقي من أجل المساهمة الفاعلة في عملية النهوض والبناء التي تحتاج إلى تكاتف الجهود الخيرة لتعزيز دور العراق في المنطقة وتقوية العلاقات مع جيرانه ودول العالم، وضرورة الاستفادة من الطاقات والخبرات من أجل إكمال مسيرة البناء والتطور في البلاد.

من جانبهم.. أعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم للرئيس رشيد على جهوده في رعاية العلم والعلماء، مؤكدين تسخير طاقاتهم من أجل خدمة العراق والتنسيق والتعاون مع الجامعات لاستقطاب الكوادر العلمية والأدبية.