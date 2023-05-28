الرئيس السيسى يبعث برسالة لنظيره التركى أردوغان بمناسبة انتخابه رئيساً لتركيا

صرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.
الرئيس السيسى يبعث برسالة لنظيره التركى أردوغان بمناسبة انتخابه رئيساً لتركياالأحد، 28 مايو 2023 10:09 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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