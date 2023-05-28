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الدفاع الروسية تلعن إسقاط 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" خلال يوم واحد

الأحد، 28 مايو 2023 02:18 م
الدفاع الروسية تلعن إسقاط 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" خلال يوم واحد الجيش الروسى
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" خلال يوم واحد، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
 
وكانت قد أعلنت الدفاع الروسية استهداف مواقع للقوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية بضربات جوية لمقاتلات من طراز (سو 34 ) على محور "كراسني ليمان".
 
وأضافت الوزارة ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم الأحد أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في المنطقة.
 
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المقاتلات الروسية استهدفت أيضا نقاط تمركز مؤقت للمرتزقة الأجانب ومواقع لقوات كييف ومعداتها العسكرية على محور كوبيانسك .
 
وكانت القوات الروسية قد تمكنت مؤخرا من إحباط محاولات للقوات الأوكرانية لاستعادة مواقعها المفقودة في اتجاه كراسني ليمان.
 
 

 


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