الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق بمدخنة أحد المطاعم في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية ، من السيطرة على حريق محدود اندلع بمدخنة مطعم شهير بشارع كورنيش مدينة المنيا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة دون إصابات بشرية، أو خسائر مادية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في مدخنة بمطعم كائن بشارع كورنيش النيل في مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة تبين نشوب الحريق بمدخنة مطعم بشارع كورنيش المدينة بحي شمال، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتم السيطرة عليه واخماده، قبل امتداده دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.