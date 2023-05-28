الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة وسطح عقار في أوسيم وإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

اندلع حريق بشقة سكنية في منطقة أوسيم بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في منطقة أوسيم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع أعلى سطح عقار بشارع المنيرة في إمبابة دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب حريق بعقار بشارع المنيرة الرئيسي في إمبابة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات أعلى سطح عقار، وتم السيطرة عليه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب و الإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.