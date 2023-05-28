اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 12:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تمد المجمعات بالسلع الغذائية ودواجن مجمدة بـ 85 جنيها.. التفاصيل

الأحد، 28 مايو 2023 12:00 ص
"التموين" تمد المجمعات بالسلع الغذائية ودواجن مجمدة بـ 85 جنيها.. التفاصيل وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بجميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة و يتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
 
على جانب آخر تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر مايو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين ،كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 

التموين

اسعار الدواجن

اسعار السلع الغذائية

سعر الدواجن المجمدة



الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: ارتفاع توريد القمح المحلى لـ2.7 مليون طن

الجمعة، 26 مايو 2023 12:01 ص

وزير التموين: ارتفاع توريد القمح المحلى لـ2.7 مليون طن

الخميس، 25 مايو 2023 12:03 م

النيل للمجمعات الاستهلاكية: وزارة التموين لديها رصيد من اللحوم الحية يكفى 3 أشهر

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:14 م

وزير التموين: اطلاق التحالف العالمى للأسواق يساهم فى خفض هالك السلع

الأربعاء، 24 مايو 2023 06:29 م

3 اجتماعات اليوم لخطة النواب لمناقشة موازنة وزارتى التموين والشباب

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة