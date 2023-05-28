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"التعليم" تسلم الخطابات للمراقبين والملاحظين استعداداً للثانوية العامة 2023

الأحد، 28 مايو 2023 12:00 ص
"التعليم" تسلم الخطابات للمراقبين والملاحظين استعداداً للثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الأسبوع الحالى، تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات 12 يونيو المقبل، على أن يتم فتح باب قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال الامتحانات فور تسليمهم خطابات الندب.
 
وحددت الوزارة شروط قبول اعتذار الأعضاء غير الراغبين فى العمل وتتوافر لديهم شروط الاعتذارات من بينها إذا توافرت حالات المرض، على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا حديثا ومعتمدا ومختوما من المجلس الطبي العام، مدونا به يعفى من أعمال الامتحانات والعمل جزءا من الوقت، و حصول المعلم على إجازة بدون مرتب على أن يقدم المستند الدال على ذلك، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.
 
وأكدت الوزارة أنه يقبل اعتذار المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى سنتين ومن لديها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا وشهادة ميلاد أو طفل مصاب بمرض مزمن ووفاة الزوج أو الزوجة مع تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام، كما يقبل اعتذار المعلمة فى حالة سفر الزوج، وإذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه يقبل اعتذار الزوج أو الزوجة عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، كما يقبل اعتذار من صدر ضده قرارا بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية ومن يرد له اعتباره، أو يعفى من عقوبة الحرمان من أعمال الامتحانات، مشددة على أنه يتم قبول طلبات الاعتذار فى المديريات التعليمية من خلال تحديد أماكن مخصصة لقبول الاعتذارات، حيث توفر لجان الإدارة على مستوى الجمهورية أعضاء بالمقار المخصصة مهمتها قبول اعتذارات المعلمين الذين تتوافر لديهم الشروط والضوابط المحددة.
 
 

التربية والتعليم

خطابات الندب للأعضاء المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023

اخبار مصر



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