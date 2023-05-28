التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى حادث سيارة بالصحراوى الغربى فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة اتجاه محافظة أسيوط ا نقلاب سيارة نقل على الطريق يقودها طالب، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، واصطدامها بصخرة نتج عن الحادث وفاة والد قائد السيارة، تم نقله لمستشفى جهينة المركزى.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة ووجود متوفى تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه أسيوط / دائرة مركز جهينة، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل " قيادة المدعو عبد الله ز ع م 20 سنة طالب ويقيم الدقهلية اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانحرافها بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق واصطدامها بصخرة.

نتج عن الحادث وفاة والد قائد السيارة المدعو زكريا ع م ع ر 51 سنة سائق ويقيم بذات الناحية من مستقلي السيارة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.