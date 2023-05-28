البيت الأبيض: بايدن يرحب باتفاق بشأن رفع سقف الدين الحكومي

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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سقف الدين الحكومي مع الجمهوريين باعتباره "توافق وخطوة مهمة إلى الأمام".



وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد: توصلت أنا ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق بشأن الميزانية من حيث المبدأ".



وأضاف: أنها خطوة مهمة إلى الأمام تعمل على تقليل الإنفاق مع حماية البرامج الحيوية للعاملين وتنمية الاقتصاد للجميع وتحمي الأولويات الرئيسية والإنجازات التشريعية للديمقراطيين في الكونجرس".



وتابع بايدن قائلا:" يمثل الاتفاق حلاً وسطًا، مما يعني أنه لا يحصل كل شخص على ما يريده، ولكن هذه هي مسؤولية الحكم".



وأكد أن هذه الاتفاقية تعد أخبار جيدة للشعب الأمريكي، لأنها تمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفًا كارثيًا عن السداد والذي سيؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف.



جدير بالذكر أن الاتفاق يرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها، كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تُستخدم؛ وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.