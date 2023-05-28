اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: بايدن يرحب باتفاق بشأن رفع سقف الدين الحكومي

الأحد، 28 مايو 2023 11:32 ص
البيت الأبيض: بايدن يرحب باتفاق بشأن رفع سقف الدين الحكومي الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سقف الدين الحكومي مع الجمهوريين باعتباره "توافق وخطوة مهمة إلى الأمام".


وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد: توصلت أنا ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق بشأن الميزانية من حيث المبدأ". 


وأضاف: أنها خطوة مهمة إلى الأمام تعمل على تقليل الإنفاق مع حماية البرامج الحيوية للعاملين وتنمية الاقتصاد للجميع وتحمي الأولويات الرئيسية والإنجازات التشريعية للديمقراطيين في الكونجرس".


وتابع بايدن قائلا:" يمثل الاتفاق حلاً وسطًا، مما يعني أنه لا يحصل كل شخص على ما يريده، ولكن هذه هي مسؤولية الحكم".


وأكد أن هذه الاتفاقية تعد أخبار جيدة للشعب الأمريكي، لأنها تمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفًا كارثيًا عن السداد والذي سيؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف.


جدير بالذكر أن الاتفاق يرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها، كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تُستخدم؛ وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.


جو بايدن

أمريكا

البيت الأبيض

الولايات المتحدة

رفع سقف الدين

أزمة الدين الأمريكي



الموضوعات المتعلقة

"سقف الدين" يربك إدارة بايدن وإجازة "يوم الذكرى" تفاقم الأزمة مع اقتراب 1 يونيو.. إعانات 66 مليون أمريكي فى خطر.. "الخزانة" تحذر من نفاد السيولة.. "فيتش" تضع أمريكا بقوائم المراقبة.. ومخاوف من فوضى اقتصادية

السبت، 27 مايو 2023 11:30 ص

الكونجرس يطالب بايدن بإرسال صواريخ ATACMS إلى كييف "دون ضغوطات"

السبت، 27 مايو 2023 07:00 ص

بايدن: حان الوقت أن يتدخل الكونجرس لحل أزمة سقف الدين

الخميس، 25 مايو 2023 09:37 م

بايدن يعلن ترشيح الجنرال تشارلز براون لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

الخميس، 25 مايو 2023 09:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة