البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل للأطفال حول أطوار القمر الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية ، ورشة عمل"أطوار القمر" للأطفال، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، وذلك يوم الثلاثاء 30 مايو بمقر المعهد.

وتقام الورشة للأطفال من سن 6-12، بمقر المعهد بحلوان، وتبدأ فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، والاشتراك مجانا والعدد محدود والحضور بأسبقية التسجيل، حيث يبدأ التسجيل من اليوم الإثنين 22 مايو وحتى الخميس 25 مايو 2023، عن طريق إرسال رسالة عبر الواتس إلى 01113996884 ، او رسالة عبر الايميل somaya.saad@nriag.sci.eg.

وأشار المعهد إلى أنه جارى إعداد بث مباشر على صفحات المعهد المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى حول الورشة .

وأكد المعهد أن الورشة تأتى فى إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذى يقوم به المعهد و يهدف الى النشر والتوعية بعلوم الفلك فى المجتمع وحث المجتمع الدولى والمجتمعات المدنية على العمل مع كل فئات المجتمع ودمج كل الفئات خاصة من ذوى الهمم بما يحقق أهداف الإتحاد الدولى الفلكىIAU ومكتب الفلك للتوعية OAO ومكتب الفلك للتعليم OAE فى المساواة والدمج والشمول.