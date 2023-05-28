البحث عن 4 صيادين اختفت قواربهم فى البحر المتوسط بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

انطلق بعرض البحر المتوسط قبالة مدينة العريش بشمال سيناء مجموعة صيادين من أبناء مدينة العريش في رحلة بحث عن 4 صيادين اختفت قواربهم أثناء رحلة صيد لهم ليلة أمس بعد هبوب الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وقال الأهالي، إنه تم فقد الصيادين منذ مساء أمس بعد هبوب الرياح ويقوم زملاء لهم من الصيادين تحت اشراف جهات الاختصاص بالبحث عنهم.

وشهدت شمال سيناء اليوم تواصل الأجواء المتقلبة من هبوب رياح مثيرة للرمال مصحوبة بسقوط امطار خفيفة وصوت رعد.

وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تواصل إغلاق ميناء العريش البحرى، نظرًا للظروف الجوية الغير مستقرة التى سادت محافظة شمال سيناء.

وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، ليستقبل عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وأعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وتم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.

وتلقت غرف العمليات بمجالس المدن بلاغات بإنقطاع للتيار الكهربائي نتيجة تعرض شبكات الكهرباء لتقطع اسلاك الشبكات الهوائية بمناطق بقري الشيخ زويد وبئر العبد.