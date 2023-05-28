البابا فرنسيس يدعو إلى تسهيل تقديم المساعدة لضحايا الإعصار موكا

حثّ البابا فرنسيس، الأحد، السلطات المحلية على السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضرّرة من الإعصار الذى دمّر أجزاء من بورما وبنجلاديش قبل أسبوعين.
وقال البابا عقب صلاة فى الفاتيكان: "أناشد المسؤولين تسهيل وصول المساعدات الإنسانية"، وأضاف: "أدعو إلى التضامن الإنساني والكنسي لمساعدة إخوتنا وأخواتنا".
وفي 14 مايو، شهدت بورما وبنجلادش المجاورة إعصاراً وصلت سرعة رياحه إلى 195 كيلومتراً في الساعة.
ووفق المجلس العسكرى الحاكم، أسفر الإعصار موكا عن مصرع 148 شخصاً في بورما، غالبيتهم من أقلية الروهينجا التي تتعرّض للاضطهاد في ولاية راخين الغربية، حيث أُعلنت حالة كارثة طبيعية.
وتضم هذه الولاية مئات الآلاف من الروهينجا، من بينهم كثيرون يعيشون في مخيّمات للنازحين بعد عقود من الصراع العرقي.
البابا فرنسيس يدعو إلى تسهيل تقديم المساعدة لضحايا الإعصار موكاالأحد، 28 مايو 2023 08:07 م
البابا فرنسيس
كتب محمد جمال
حثّ البابا فرنسيس، الأحد، السلطات المحلية على السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضرّرة من الإعصار الذى دمّر أجزاء من بورما وبنجلاديش قبل أسبوعين.
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حثّ البابا فرنسيس، الأحد، السلطات المحلية على السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضرّرة من الإعصار الذى دمّر أجزاء من بورما وبنجلاديش قبل أسبوعين.
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