اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإستشاري الصومالي يتوصل إلى اتفاق حول قضايا انتخابات البلاد

الأحد، 28 مايو 2023 12:14 م
الإستشاري الصومالي يتوصل إلى اتفاق حول قضايا انتخابات البلاد الصومال - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المجلس الاستشاري الصومالي أنه تم التوصل إلى اتفاق حول قضايا انتخابات البلاد،وآخر تطورات الأمن ضد الإرهاب، وملف الإعفاء من الديون الخارجية، واشتباكات مدينة لاسعانود، وانتخابات المجالس المحلية بولاية بونتلاند .


و أوضح المجلس في بيان اليوم الأحد ، خلال فعالياته في العاصمة مقديشيو ، برئاسة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية ، أن من أبرز الملفات الهامة التي ناقشها الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد ، مشيرا أنه جري الاتفاق على إنشاء حزبين سياسيين في البلاد، وتشكيل لجنة انتخابية وطنية، وانتخابات فردية بالنسبة لمستوى المقاطعات والأقاليم الفيدرالية، بما في ذلك محافظة بنادر .


وأضاف البيان أنه تم الاقتراح على أن تجرى انتخابات رؤساء الحكومات الإقليمية في البلاد ، في نوفمبر عام 2024، كما تم الاتفاق على تبني نظام الرئيس و نائب الرئيس بدلا من نظام من رئيس البلاد و رئيس الوزراء المعمول بيه الآن، على أن يتم انتخاب الرئيس و نائبه من قبل الشعب في اقتراع واحد


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