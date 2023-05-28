الأردن يحتفل بزفاف ولى العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثانى الخميس المقبل

كتب: أحمد جمعة

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية عن برنامج فعاليات وأنشطة احتفالية ستقام، الخميس المقبل، في جميع محافظات المملكة، احتفاءً بعقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردنى، على الآنسة رجوة خالد السيف.

أكدت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية في بيان لها أن الفعاليات التي ستبدأ في الساعة الخامسة من مساء الخميس المقبل، تتضمن بثاً مباشراً لمراسم الزفاف الملكي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الممتعة للأطفال كالرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا وأغاني (دي جي)، إضافة إلى العروض الفلكلورية وموسيقات الأمن العام، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين، وألعاب نارية مع ختام الحفل.

وحددت وزارة الثقافة الأردنية أماكن إقامة الفعاليات في كل من المدرج الروماني، وحدائق الجبيهة، وحدائق الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمان، ومدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، وجامعة البلقاء التطبيقية في البلقاء، وملعب عماد الدين زنكي في مأدبا، والمدرج الجنوبي في جرش، ومجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي في المفرق، وملعب الطفيلة الرياضي في الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، وساحة معسكرات الحسين للشباب في عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، ومجمع الأمير فيصل بن الحسين في الكرك.

كان رئيس الوزراء الأردنى أصدر قرارا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية أعمالها يوم الخميس المقبل، بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وتترقب دول العالم حفاء زفاف ولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف، ومن المقرر أن يكون حفل الزفاف الرسمي في الأول من يونيو المقبل، وقد اتسمت إطلالة خطيبة ولى العهد الأردني بالأناقة والرقى، بحفل الحناء، مثلما اتسمت إطلالتها في المناسبات المختلفة التي ظهرت بها مع أفراد العائلة الملكية الأردنية.

أكّد مصدر في الديوان الملكي الهاشمي الأردنى أن مراسم عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، وجميع الاحتفالات المرتبطة بهذه المناسبة ستقام داخل الأردن حصريا، وليست هناك نية لإقامة أي منها خارج المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وقال المصدر، إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل إعلام أجنبية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من معلومات خاطئة، تحدثت فيها عن تحضيرات جارية لحفل سيقام في جزيرة سردينيا الإيطالية بمناسبة زواج ولي العهد، المرتقب في عمّان في 1 يونيو المقبل.