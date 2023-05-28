استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها فى عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تحرص الحكومة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة ‏إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات عيد الأضحي المبارك.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل اللحوم التى سيتم استيرادها لعيد الأضحى.

1- تمت الموافقة على استيراد 170 ألف رأس منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم، 105 آلاف رأس عجول تسمين.

2- اللحوم من مناشئ متعددة وهذه الاعداد وبالاضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد والتي تقدر بحوالى 180 ألف رأس، بالإضافة الى انتاجنا المحلي سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك

3- الحكومة مهتمة بزيادة الافراجات لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الايجابى في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.

4- تسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومي للبتلو وكذلك تنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها خاصة عيد الأضحى.