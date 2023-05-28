استمرار عاصفة دانا فى إسبانيا والشوارع تتحول إلى أنهار بسبب الفيضانات

فاطمة شوقى

تسببت عواصف "دانا" فى إسبانيا سقوط أمطار غزيرة و فيضانات أدت إلى تحول شوارع البلاد إلى أنهار مع استمرار التقلبات المناخية اليوم الأحد، حسبما قالت صحيفة لا سيكستا الأسبانية .

وأشارت الصحيفة إلى أن عاصفة دانا ادت الى دمار عدد من السيارات والانهيارات الارضية ، بالاضافة الى سقوط عدد من الاشجار وتستمر عمليات الانقاذ فى مناطق بالنسيا وايضا فى وسط شبه الجزيرة.

وأوضحت الصحيفة أنه فى حالة بالنسيا ، فقد علق مجلس المدينة الأنشطة المدرسية بسبب الفيضانات التى حولت الشوارع الى انهار ، وأوصت بتجنب الخروج والسفر .

في مورسيا ، المنطقة الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة هي مولينا دي سيجورا ، حيث سقط حوالي 100 لتر لكل متر مربع في ساعة واحدة، و تسبب هطول الأمطار في حوالي 15 عملية إنقاذ في المنازل والمركبات ، وقطع العديد من الطرق التي غمرتها المياه وإلحاق أضرار بالمحاصيل ، كما أكد رئيس بلدية مورسيان ، إليسيو جارسيا.

وعلى الرغم من الاضرار التى شهدتها اسبانيا بسبب الامطار الغزيرة الا ان فترة هطول الامطار تأخرت فى البلاد بسبب التغير المناخى وهى مساهمة ايجابية مهمة فى عجز هطول الامطار والجفاف الذى تعانى مه البلاد.