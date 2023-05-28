اليوم السابع
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استمرارا لـ"كلنا واحد – معك فى كل مكان".. الداخلية توجه قافلة إنسانية لأسيوط

الأحد، 28 مايو 2023 12:41 م
استمرارا لـ"كلنا واحد – معك فى كل مكان".. الداخلية توجه قافلة إنسانية لأسيوط مبادرة كلنا واحد- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات، حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة أسيوط، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وزيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن. 
 
كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
 
وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد معك فى كل مكان

وزارة الداخلية



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