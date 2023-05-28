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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 28 مايو 2023 10:47 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع "ارشيفية"
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي، على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 17095 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3103 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 20412 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 7153 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3124 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 4696 نقطة.

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