ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي، على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 17095 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3103 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 20412 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 7153 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3124 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 4696 نقطة.