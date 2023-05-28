اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع أسعار البيض فى تشيلى وإغلاق 27 شركة بسبب أنفلونزا الطيور وحرب أوكرانيا

الأحد، 28 مايو 2023 01:16 م
ارتفاع أسعار البيض فى تشيلى وإغلاق 27 شركة بسبب أنفلونزا الطيور وحرب أوكرانيا البيض فى المتاجر - أرشيفية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت أسعار البيض فى تشيلى مجددا بسبب تفشى انفلونزا الطيور بالاضافة الى الحرب فى أوكرانيا التى أدت الى أزمة فى الذرة، حسبما قالت صحيفة التيمبو التشيلية.

وقال وزير الزراعة التشيلى، إستيبان فالينزويلا، إن أسعار البيض ارتفعت فى الاشهر الأخيرة الى الحرب فى اوكرانيا التى أدت الى نقص كبير فى الذرة عالميا، وهى المادة الرئيسية لصناعة الدواجن ، مما أجبر بين 20 و27 شركة تشيلية على الاغلاق.

وأشار الى أنه "لم نواجه حالات ذات صلة في صناعة الدواجن منذ أكثر من شهر. لقد كان عمل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية (SAG) وإجراءات الأمن الحيوي في صناعتنا رائعًا".

وتسبب إغلاق الشركات ، بحسب الوزير ، في انخفاض إنتاج اللحوم البيضاء والبيض في تشيلي ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار النهائية لهذه المنتجات، كما أن إنفلونزا الطيور أثرت على أقل من 1٪ من صناعة الدواجن في تشيلي منذ اندلاعها في ديسمبر الماضي.

قال وزير الزراعة التشيلي ، إستيبان فالينزويلا ، "لم نواجه حالات ذات صلة في صناعة الدواجن منذ أكثر من شهر. لقد كان عمل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية (SAG) وإجراءات الأمن الحيوي في صناعتنا رائعًا".

وبالمثل ، أعلنت فالينزويلا أنه سيتم الإعلان عن اتفاق بين الحكومة وقطاع الدواجن في الأيام المقبلة لنشر حزمة من المساعدات العامة لصناعة البيض المتضررة من أنفلونزا الطيور ، وخاصة في منطقة بيوبيو.

وأضاف الوزير أنه في ظل استمرار الأمن البيولوجي والمساعدات العامة وإمكانية استيراد المنتجات من دول أخرى ، فإن الاتجاه النزولى لأسعار البيض واللحوم البيضاء سيستمر.

 

 


تشيلى

انفلونزا الطيور

امريكا اللاتينية

حرب اوكرانيا

سعر البيض



الموضوعات المتعلقة

انتقادات لاستراتيجية احتواء أنفلونزا الطيور فى بريطانيا بعد سفر شخص مصاب

السبت، 20 مايو 2023 03:16 م

علماء: سلالة أنفلونزا الطيور H5N1 يمكن أن تكون أسوأ 100 مرة من كورونا

الخميس، 27 أبريل 2023 06:41 م

انتشار إنفلونزا الطيور فى أمريكا اللاتينية وظهور إصابات بشرية.. نفوق أكثر من 700 بطريق و1500 أسد بحر ودولفين أسود فى تشيلى.. وكولومبيا تقضى على 49 بؤرة للفيروس.. وإعدام الآلاف من الطيور لكبح الانتشار الوباء

الخميس، 27 أبريل 2023 04:00 ص

نفوق 730 بطريقا و1500 أسد بحر ودولفين فى تشيلى بسبب أنفلونزا الطيور

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:31 م

تقرير أوروبى: استمرار ارتفاع أسعار البيض والدواجن بسبب أنفلونزا الطيور

الإثنين، 24 أبريل 2023 03:14 م

تحصين 250 ألفًا و440 طائرًا ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بالشرقية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة