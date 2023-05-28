ارتفاع أسعار البيض فى تشيلى وإغلاق 27 شركة بسبب أنفلونزا الطيور وحرب أوكرانيا

فاطمة شوقى

ارتفعت أسعار البيض فى تشيلى مجددا بسبب تفشى انفلونزا الطيور بالاضافة الى الحرب فى أوكرانيا التى أدت الى أزمة فى الذرة، حسبما قالت صحيفة التيمبو التشيلية.

وقال وزير الزراعة التشيلى، إستيبان فالينزويلا، إن أسعار البيض ارتفعت فى الاشهر الأخيرة الى الحرب فى اوكرانيا التى أدت الى نقص كبير فى الذرة عالميا، وهى المادة الرئيسية لصناعة الدواجن ، مما أجبر بين 20 و27 شركة تشيلية على الاغلاق.

وأشار الى أنه "لم نواجه حالات ذات صلة في صناعة الدواجن منذ أكثر من شهر. لقد كان عمل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية (SAG) وإجراءات الأمن الحيوي في صناعتنا رائعًا".

وتسبب إغلاق الشركات ، بحسب الوزير ، في انخفاض إنتاج اللحوم البيضاء والبيض في تشيلي ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار النهائية لهذه المنتجات، كما أن إنفلونزا الطيور أثرت على أقل من 1٪ من صناعة الدواجن في تشيلي منذ اندلاعها في ديسمبر الماضي.

قال وزير الزراعة التشيلي ، إستيبان فالينزويلا ، "لم نواجه حالات ذات صلة في صناعة الدواجن منذ أكثر من شهر. لقد كان عمل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية (SAG) وإجراءات الأمن الحيوي في صناعتنا رائعًا".

وبالمثل ، أعلنت فالينزويلا أنه سيتم الإعلان عن اتفاق بين الحكومة وقطاع الدواجن في الأيام المقبلة لنشر حزمة من المساعدات العامة لصناعة البيض المتضررة من أنفلونزا الطيور ، وخاصة في منطقة بيوبيو.

وأضاف الوزير أنه في ظل استمرار الأمن البيولوجي والمساعدات العامة وإمكانية استيراد المنتجات من دول أخرى ، فإن الاتجاه النزولى لأسعار البيض واللحوم البيضاء سيستمر.