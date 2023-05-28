إنقاذ 3 أشخاص سقطوا بسيارة أجرة فى ترعة بطنطا

تمكن أهالي بقرية ميت السودان مركز طنطا بمحافظة الغربية، من إنقاذ 3 أشخاص من أسرة واحدة، بعدما سقطوا بسيارة أجرة في الترعة.

كان الأهالي قد فوجئوا بسقوط السيارة في الترعة، وتجمع الأهالي وقاموا بالنزول إلى الترعة لإنقاذ من بداخلها، وتمكن الأهالي من إخراج 3 أشخاص من أسرة واحدة دون وقوع اصابات.