إنقاذ 3 أشخاص سقطوا بسيارة أجرة فى ترعة بطنطا

تمكن أهالي بقرية ميت السودان مركز طنطا بمحافظة الغربية، من إنقاذ 3 أشخاص من أسرة واحدة، بعدما سقطوا بسيارة أجرة في الترعة.
كان الأهالي قد فوجئوا بسقوط السيارة في الترعة، وتجمع الأهالي وقاموا بالنزول إلى الترعة لإنقاذ من بداخلها، وتمكن الأهالي من إخراج 3 أشخاص من أسرة واحدة دون وقوع اصابات.
وكانت قد شهدت منطقة مساكن التجنيد بطنطا بمحافظة الغربية، العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن بمنطقة مساكن التجنيد.
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين بالفحص وفاة صاحب الشقة، وتعفن الجثمان، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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