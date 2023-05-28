إندونيسيا ونيوزيلندا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الصادرات

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أكد وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، جدية بلاده في زيادة التزاماتها التجارية مع نيوزيلندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا ونيوزيلندا (AANZFTA).

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن حسن قوله - خلال اجتماعه مع وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلندى داميان أوكونور على هامش جلسات الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تعقد حاليا في ديترويت بالولايات المتحدة - إن إندونيسيا تدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تتسم بالحرية والعدالة والانفتاح والترابط لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

بدوره، أعرب أوكونور عن تفاؤله بأن التعاون مع إندونيسيا سيتطور أيضا، لا سيما في قطاع الثروة الحيوانية، مسلطًا الضوء على التعاون في معالجة مرض الحمى القلاعية والتعاون في تربية الألبان، بالإضافة إلى خدمة الطيران المباشر على طريق بالي - أوكلاند الذي يعزز الاتصال بين البلدين.

وفي عام 2022، بلغ إجمالي التجارة بين إندونيسيا ونيوزيلندا 2.1 مليار دولار أمريكي وسجلت صادرات إندونيسيا 731.9 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة وارداتها 1.4 مليار دولار أمريكي.

أما في الفترة من يناير إلى مارس 2023 ، فقد سجل إجمالي التجارة بين إندونيسيا ونيوزيلندا 453.8 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمة صادرات إندونيسيا 166.4 مليون دولار أمريكي ووارداتها 287.4 مليون دولار أمريكي.