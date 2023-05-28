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إصابة 4 أشخاص بتسمم لاستنشاق مبيد زراعي بكفرالشيخ

الأحد، 28 مايو 2023 12:23 ص
إصابة 4 أشخاص بتسمم لاستنشاق مبيد زراعي بكفرالشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص بتسمم نتيجة استنشاق مبيد زراعي " فردان"، أثناء رش المحاصيل الزراعية، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بالمحافظة ومديرية الصحة  إشارة من المستشفى العام بوصول 4 أشخاص مصابين باشتباه تسمم أثناء رش المحاصيل الزراعية بمركز كفرالشيخ، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص ، تبين إصابة كل من ، "محمد.ا.ح" ، 64 سنة ، من قراجة ، و "محمد.ح.ع" ، 35 سنة ، من قراجة ، و "محمود.ح.م" ، 40سنة، من حليس ، و "طه.ع.ع" ، 61 سنة ، من المرابعين، تحررت المحاضر اللازمة.

ووجه الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، بتقديم كافة الرعاية والخدمات الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء التام.

 

 


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