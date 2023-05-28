اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص إثر حادثين منفصلين فى مدينة 6 أكتوبر

الأحد، 28 مايو 2023 12:42 م
إصابة 10 أشخاص إثر حادثين منفصلين فى مدينة 6 أكتوبر حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق السريع فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
وأصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى في حدائق أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي السائقين.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا  من الخدمات المعينة بالطرق الرابطة بين قطاعات مدينة 6 أكتوبر بوجود مصادمات ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص نطاق حدائق أكتوبر، كما أصيب 7 اشخاص آخرين بسبب انقلاب سيارة ملاكى وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحوادث من جميع الطرق.

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