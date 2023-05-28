إصابة شاب بصعق كهربائي فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شاب بهبوط بالدور الدموية، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل المنزل نطاق مركز أولاد صقر، وتم نقله للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى تل راك نطاق مركز أولاد صقر، بوصول " إسماعيل ش " 35 عاما مقيم قرية أبوحريز، نطاق مركز كفر صقر، مصابا بصعق كهرباء، وتم تقديم الاسعاف الأولية له والعلاج اللازم، وتبين حدوث إصابته من صعق كهربائي بالمنزل.

فيما لقى أب ونجله مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكى بهما بطريق 36 الحربى نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية،البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الصالحية المركزى بوصول" سيد ع م " 67 مقيم بورسعيد جثة هامدة، ونجله " محمود" 36 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات حدوث إصابتهما التى أودت بحياتهما إثر إنقلاب سيارة ملاكى بهما بطريق 36 الحربى نطاق مدينة الصالحية الجديدة، تم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة، تحت تصرف النيابة لعامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.