أول طائرة ركاب صينية محلية الصنع تقوم بأولى رحلاتها التجارية

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أقلعت أول طائرة ركاب تم تصنيعها محليا في الصين اليوم الأحد في أولى رحلاتها التجارية.

وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري نقلا عن وسائل إعلام رسمية صينية أن الطائرة (سي 919) قد انطلقت من شنغهاي إلى العاصمة الصينية بكين، ووصلت الرحلة التي تم تشغيلها من قبل شركة خطوط شرق الصين الجوية برقم "إم يو 9191" إلى بكين بسلاسة في الساعة (12:30) بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وبثت وسائل إعلام رسمية صينية لقطات للطائرة أثناء تحليقها في السماء فوق مطار شنغهاي هونغكياو الدولي صباح اليوم الأحد، قائلة إنها تحمل على متنها 130 راكبا.

وأظهرت بعض اللقطات الأخرى الركاب وهم يلوحون بالإعلام ويغنون أغنية وطنية أثناء الرحلة.



وتم تصنيع الطائرة من قبل شركة "كوماك" الصينية للطائرات التجارية المملوكة للدولة إلا أن العديد من أجزائها - من بينها المحركات - تم الحصول عليها من الخارج.



وتأمل بكين في أن تنافس طائرة (سي919) التجارية، النماذج الأجنبية مثل بوينج (737 ماكس) وإيرباص (A320)، على الرغم من أن العديد من أجزائها قادمة من الخارج.