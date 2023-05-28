أمطار ورمال وأتربة.. تقرير للتنمية المحلية يكشف حالة الطقس بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة الوزارة للإجراءات التى اتخذتها المحافظات التى تتعرض لموجة من عدم الاستقرار فى الطقس اعتبارا من اليوم، وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالاستعداد الدائم والمستمر للمحافظات، وتجهيز الفرق الخاصة للتعامل مع الأمطار والسيول، وانتشار المعدات لتكون على أهبة الاستعداد.

وتضمن التقرير، متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها بعض المحافظات اليوم الأحد، حيث شهدت البلاد منذ الأمس حالة من عدم الاستقرار على مناطق متفرقة من البلاد وصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ويتوقع اليوم سقوط أمطار رعدية قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى سقوط أمطار غزيرة على مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ولم يتم الابلاغ عن تجمعات للمياه، بالإضافة إلى تكون سيل بعد الزعفرانة بعشرين كيلو منحدر من الجبل فى اتجاة رأس غارب مما جعل حركة سير السيارات تعمل ببطيء تحت إرشادات المرور، وتم تواجد وجاهزية معدات الطرق لرفع تجمعات المياه، بينما شهدت محافظة أسيوط سقوط أمطار متوسطة وذلك بمراكز الفتح وديروط والغنايم وابنوب، وجزيرة المعابد شرق النيل ابنوب، وأمطار خفيفة بقرى مركز منفلوط ومركز أسيوط بحرى وحى غرب أسيوط ولم ترتق إلى تجمعات للمياه، وايضا شهدت محافظة جنوب سيناء سقوط امطار خفيفة بمدن ابورديس وطور سيناء ورأس سدر.

ولفت التقرير إلى أن الوضع بمحافظة الجيزة شهد نشاط للرياح ولا يوجد أمطار، كما شهدت محافظة الاسكندرية ارتفاع فى درجات الحرارة مصحوبة بنشاط رياح محملة بالأتربة مع وجود سحب مرتفعة وليست منخفضة مع عدم وجود أمطار، وفى محافظة الاسماعيلية تفاوتت زيادة سرعة الرياح المحملة بالأتربة بين متوسطة وشديدة فى بعض المناطق، مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة من وإلى الاسماعيلية، وكسر وسقوط بعض الأشجار حيث تم سقوط 2 شجرة بالقنطرة، وتقطع أسلاك الكهرباء وتوقف حركة المعديات، وتم على الفور التعامل مع الموقف ورفع الاشجار وفتح الطريق للمارة والسيارات وإخطار شركة الكهرباء لفصل التيار عن الأسلاك المقطوعة وجارى الاصلاح.

وقال اللواء هشام آمنة، أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، لتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها، وأشار التقرير إلى انه تم غلق ميناءى العريش البحرى، وميناء السخنة وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية الافقية، مؤكداً على وجود رياح شديدة على محافظات سوهاج والفيوم وبنى سويف محملة بالأتربة تسببت فى سقوط بعض الأشجار والنخل وأعمدة الإنارة دون وقوع إصابات، وقد قامت الوحدات المحلية برفع الأشجار وإصلاح عطل الكهرباء بالتنسيق مع طوارئ الكهرباء على الفور وتم فتح الطرق امام الماره.

وأشار التقرير إلى أنه تم فى محافظة أسوان غلق مؤقت للملاحة النهرية ومد الاغلاق الملاحى بكامل المجرى الملاحى الاقصر – اسوان وكذا بحيرة ناصر وذلك لسوء الاحوال الجوية وهبوب رياح ذات سرعة عالية وانخفاض مستوى الرؤية، كما تم سقوط أمطار متفاوتة على مدينتى دراو وأسوان وبعض القرى، وشهدت محافظة المنوفية رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية، لافتًا إلى أن الطقس مستقر بباقى المحافظات ولم يتم الابلاغ عن معوقات مع رفع الاستعدادات لمجابهة تقلبات الجو المفاجئة.

ووجه وزير التنمية المحلية بإستمرار رفع درجة الاستعدادات القصوى فى المحافظات، مشددا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول.