اليوم السابع
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أمانة العاصمة المقدسة: اكتمال جاهزية إسكان الحجاج بطاقة استيعابية تقارب مليوني حاج

الأحد، 28 مايو 2023 09:00 ص
أمانة العاصمة المقدسة: اكتمال جاهزية إسكان الحجاج بطاقة استيعابية تقارب مليوني حاج حجاج - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني اكتمال جاهزية إسكان الحجاج في العاصمة المقدسة بطاقة استيعابية تقارب نحو مليوني حاج.

وأضاف زيتوني ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية اليوم الأحد، أن هناك لجنة مختصة تقوم بالإشراف على إسكان الحجاج وهي تضم خمس جهات حكومية.

وأشار إلى أن أمانة العاصمة بدأت في إصدار التصاريح بشكل مبكر من قبل شهر رمضان الماضي ، مضيفا أن الأمانة قامت بتقسيم منطقة المشاعر المقدسة إلى 28 منطقة مع وضع مركز للخدمات في كل منطقة لتسهيل تقديم الخدمات عن قرب لحجاج بيت الله الحرام .

 


السعودية

حجاج

المشاعر المقدسة

بيت الله الحرام



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