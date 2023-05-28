أمانة العاصمة المقدسة: اكتمال جاهزية إسكان الحجاج بطاقة استيعابية تقارب مليوني حاج

وأضاف زيتوني ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية اليوم الأحد، أن هناك لجنة مختصة تقوم بالإشراف على إسكان الحجاج وهي تضم خمس جهات حكومية.

وأشار إلى أن أمانة العاصمة بدأت في إصدار التصاريح بشكل مبكر من قبل شهر رمضان الماضي ، مضيفا أن الأمانة قامت بتقسيم منطقة المشاعر المقدسة إلى 28 منطقة مع وضع مركز للخدمات في كل منطقة لتسهيل تقديم الخدمات عن قرب لحجاج بيت الله الحرام .