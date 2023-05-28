ألمانيا تواجه شبح الركود.. الناتج المحلى الإجمالي يواصل التراجع فى 2023

وكالات

شهد الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انخفاضا بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الأخير من عام 2022، وذلك بالرغم من أن المستشار الألماني أولاف شولتز وصف توقعات الاقتصاد بأنها "جيدة جدًا" ، إلا أن الخبراء يقولون إن هذا "إيقاظ فظ" للبلد والقارة بأكملها.

ويضع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين البلاد أمام شبح الركود.

وفى تصريحات سابقة، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني أظهرت "إشارات سلبية بشكل مفاجئ".