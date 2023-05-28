اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 03:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تواجه شبح الركود.. الناتج المحلى الإجمالي يواصل التراجع فى 2023

الأحد، 28 مايو 2023 03:16 م
ألمانيا تواجه شبح الركود.. الناتج المحلى الإجمالي يواصل التراجع فى 2023 المستشار الألماني أولاف شولتز
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انخفاضا بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الأخير من عام 2022، وذلك بالرغم من أن المستشار الألماني أولاف شولتز وصف توقعات الاقتصاد بأنها "جيدة جدًا" ، إلا أن الخبراء يقولون إن هذا "إيقاظ فظ" للبلد والقارة بأكملها.

ويضع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين البلاد أمام شبح الركود.

وفى تصريحات سابقة، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني أظهرت "إشارات سلبية بشكل مفاجئ".

وأضاف ليندنر أنه بمقارنة ألمانيا بالاقتصادات الأخرى عالية التطور ، يتضح أن برلين تفقد إمكانات النمو.

وقال: "لا أريد أن تلعب ألمانيا في الدوري الذي يتعين علينا فيه أن نخفض أنفسنا إلى المراكز الأخيرة" ، وذلك في إشارة إلى توقعات صندوق النقد الدولي، الذي توقع حدوث ركود في عام 2023 فقط في ألمانيا وبريطانيا بين الدول الأوروبية.

 
 

ألمانيا

الاقتصاد الألماني

الركود فى ألمانيا

اقتصاد ألمانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة