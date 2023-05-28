أطعمة الإفطار الصحية للحفاظ على نشاطك طوال اليوم

كتبت نهير عبد النبى

الإفطار من أهم وجبات اليوم، العديد من الدراسات دعمت هذا الادعاء، في الواقع ، تم ربط تخطي وجبة الإفطار بمضاعفات متعلقة بالقلب.

تشير دراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، إلى أن تخطي الوجبات يرتبط بزيادة وزن الجسم وارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين وارتفاع تركيزات الدهون أثناء الصيام.

وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة Cardiovascular Development and Disease أن تخطي وجبة الإفطار كان مرتبطًا بشكل كبير بخطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة الوفيات المرتبطة بالسكتة الدماغية.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth "، تناول وجبة فطور صحية يساعدك على بدء يومك من خلال زيادة طاقتك الأيضية، مضيفًا: "إن تناول وجبة فطور متوازنة يشير إلى أن عقلك يحرق السعرات الحرارية بعد الصيام"، وفقًا لأخصائي التغذية ، فإن تخطي وجبة الإفطار يضلل الدماغ لبدء الحفاظ على المزيد من السعرات الحرارية وعدم حرق أي منها، مما يتسبب في شعور المرء بالجفاف في الصباح.

أفضل طريقة للحصول على وجبة إفطار متوازنة هي الجمع بين الكربوهيدرات المعقدة الجيدة مثل الشوفان والقمح ودقيق الحمص (البيزان) والراجي والقمح مع البروتينات عالية الجودة مثل البيض أو البانير أو الحليب أو اللبن الرائب."



خيارات الإفطار وفقًا للخبير، فإن بعض خيارات الإفطار الصحية هي الشوفان أو الشوفان النباتي مع اللبن الرائب أو اللبن للحصول على ألياف بيتا جلوكان الصحية الوفيرة وبروتينات BV عالية من الحليب أو اللبن الرائب.

نصح خبير التغذية باستخدام الحد الأدنى من الزيت أو الدهون للحفاظ على نشاطك طوال اليوم.

الأطعمة لزيادة الطاقة تتضمن بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يجب تضمينها في وجبة الإفطار ما يلي:

دقيق الشوفان

البيض

الأفوكادو

التوت

المكسرات مثل اللوز والجوز

البذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا وبذور القنب

تناول وجبة فطور دسمة مفيد لصحتك العامة ، خاصة إذا كنت ترغب في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة، تحتوي العديد من الأطعمة المذكورة أعلاه على كمية صحية من العناصر الغذائية بما في ذلك الألياف والدهون الصحية والبروتين.