أسعار الدواجن فى الأسواق تسجل 75 جنيها للمستهلك

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن فى السوق تسجيل مستوى 63 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 70 و75 جنيها بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 81 جنيها لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 99 جنيها وسعر البيض الأحمر 88 جنيها للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 12 جنيها والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والكتكوت بلدى 6.5 جنيها، والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات، والبط المولر27 جنيها، وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها، والبط البيور 19 جنيها والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.