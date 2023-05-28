أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الخضراوات فى مصر استقرار ملحوظ في تعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر الطماطم 3.5 إلى 5 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيهات، والبصل 9 إلى 13 جنيها بانخفاض 2 جنيه، الكوسة 6 إلى 8 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6.8 جنيهات.

وسجل سعر الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات في أسواق الجملة والباذنجان البلدى 3 إلى 6 جنيهات والرومى 5 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 7 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل البلدي 5 إلى 7 جنيهات، والفلفل الحامى 5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 5 إلى 8 جنيهات والخيار الصوب 6 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 7 جنيه، د، وبلغ سعر البامية 20 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

يذكر أن هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلي الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلي أخري بحسب مكاسب التجار .