أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 28-5-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، ب البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 28-5-2023.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وأم بي للهندسة، والقاهرة للزيوت والصابون، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية للصناعات الهندسية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والعربية للمحابس، والملتقى العربي للاستثمارات، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.115 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.2 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.42%، والعرب على 8.74%، واستحوذت المؤسسات على 23.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 14.9 مليون جنيه، 127.5 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 179.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 20513 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 7163 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 3199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4788 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4085 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1287 نقطة.

وصعدت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أيه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 0.279 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 30.99%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.165 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.57%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 23.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.85%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.103 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.62%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 5.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.47%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.468 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.65%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 35.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 6.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.89%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 27.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.94%.