أسامة ربيع: نأمل في زيادة إيرادات قناة السويس لـ9 مليارات دولار

كتب محمد شرقاوى

قال الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس: "هناك متابعة كاملة من الرئيس السيسى يوميا بالقناة ويقدم كل الدعم لتطويرها لتبقى على أعلى مستوى. وطالبنا 4 قاطرات والرئيس قال جيب 10 قاطرات طالما تحتاجها القناة".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية : " السنة المالية الماضية حققت قناة السويس إيرادات 8 مليارات والسنة المالية التى تنتهى فى آخر شهر يونيو المقبل نتوقع زيادة 500 مليون دولار وتصل إلى 8.5 مليار دولار.. ونأمل وفقا لتقارير أجنبية زيادة إيرادات القناة لـ9ات مليار دولار".

وتابع : "تم التعامل مع سفينة البضائع ضمن قافلة الجنوب بعد إتمام إصلاحهم، وولدينا كفاءة المرشدين فى التعامل مع إدارة السفن ويعملون على مدار اليوم وبقدم لهم كل الشكر فى خدمة البلد ورفع مستوى قناة السويس".