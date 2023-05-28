أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لمكتبة الإسكندرية ودورها المهم

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها لقاء الرئيس السيسي، مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعدداً من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لمكتبة الإسكندرية ودورها المهم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعدداً من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، وميجيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، ومحمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، والمهندس هاني عازر، وأمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، وسامية نكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا، والدكتور محمد سلماوي.
الرئيس السيسي يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقى ويؤكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السفير أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة.
رئيس الوزراء يبحث مقترح تأسيس شركة "المصريين فى الخارج للاستثمار"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج، لتأسيس شركة "المصريين في الخارج للاستثمار"، وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكل من المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرنبرو جلوبال" للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية، والمهندس تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك" الأمريكية، والدكتور حسن الجراحي، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية، والخبير المصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، والمستشار علاء رجب، المستشار القانوني بالبنك المركزي، وعادل بولس، رئيس مجلس إدارة شركة "أميرة" للمنتجات الغذائية، وكريم أسعد، الرئيس التنفيذي لشركة "بروكس آند كيمبتون"، وعدد من المسئولين.
وزارة الزراعة تفتتح معرضا للسلع بالدقى بتخفيض40% واللحوم البلدى 230 جنيها
افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمتحف الزراعى
بالدقى، والذى يستمر لمدة شهر، حيث يتم تكثيف الكميات المعرضة من السلع الغذائية بالمنافذ فى القاهرة الكبرى والمحافظات بشكل كبير وبأسعار مناسبة للمواطن، فى إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التى تهدف إلى تقديم السلع المخفضة للمواطنين.
وزير الدفاع يكرم الفائزين فى بطولة الرماية الدولية على مستوى القوات المسلحة
إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعدد من قادة القوات المسلحة بقاعدة المشير طنطاوى العسكرية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة بما يمكنها من الوفاء بمسئولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى .
وزير التعليم: إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط
عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
والتعليم الفني اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، بمقر ديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، والاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية، واستعراض الاجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي، والاستعدات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة.
غدا انخفاض طفيف بالحرارة وانحسار الرياح على الصعيد والعظمى بالقاهرة 31 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد
الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء.
مصدر أمنى: لا صحة لمزاعم جماعة الإخوان الإرهابية بتعرض السائحين العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات.
استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها فى عيد الأضحى
تحرص الحكومة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات عيد الأضحي
المبارك.
وفد هندسى مصرى يصل غزة اليوم لمتابعة المشاريع المصرية لإعادة الإعمار
أكدت وكالة "سوا" الإخبارية الفلسطينية، الأحد، أن وفد هندسي مصري سيصل غزة اليوم لمتابعة استكمال المشاريع المصرية في القطاع.
الصحة تكشف حزمة من النصائح الهامة للحماية من أضرار التقلبات الجوية
كشفت وزارة الصحة
والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من الأضرار الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية والتى تتمثل في :
الأوقاف تطلق مسابقة اعرف قدر نبيك بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه
أكدت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار التعريف بالنبى (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله، ومن خلال مبادرة " اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" تطلق الوزارة مسابقة "اعرف قدر نبيك" .
رئيس هيئة تعليم الكبار: نسعى لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول 2030
نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو المرحلة الأولى لمشروع "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة"، والتى تتمثل فى تنظيم ورشة عمل بعنوان "تعليم الكبار مدخلاً للتمكين والمواطنة"، بالتعاون مع جمعية حواء المستقبل (الأمانة العامة للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار
)، والهيئة العامة لتعليم الكبار، والمركز الإقليمي لليونسكو لتعليم الكبار، خلال الفترة من 22 حتى 25مايو الجاري، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة