أخبار البورصة اليوم الأحد 28-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 28-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.115 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وأم بي للهندسة، والقاهرة للزيوت والصابون، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية للصناعات الهندسية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والعربية للمحابس، والملتقى العربي للاستثمارات، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.115 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.2 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.42%، والعرب على 8.74%، واستحوذت المؤسسات على 23.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 14.9 مليون جنيه، 127.5 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 179.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 20513 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 7163 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 3199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4788 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4085 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1287 نقطة.

وصعدت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي مصر للأسمنت-قنا، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 36 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وسبيد ميديكال، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 900 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 10354 سهم، عل التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 27 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 60 ألف سهم، 44 سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 200 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة جي بي كوربوريشن، إيرادات بلغت 4.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بمعدل انخفاض سنوي 39.5%، وتراجع ربع سنوي بنسبة 31.3%، وبلغ صافي الربح 107.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بمعدل انخفاض سنوي 53.1%، كما انخفض صافي الربح بمعدل ربع سنوي بسبب تسجيل الشركة لمكاسب رأسمالية خلال الربع الأخير من عام 2023 نتيجة قيام الشركة بالتخارج من حصة 7.5% في شركتها التابعة "أم ان تي-حالا".

حققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 1.95 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 2.2 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض 11.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 32.5 ألف جنيه مقارنةً مع 316.9 ألف جنيه بنسبة انخفاض 89.74%.

حققت شركة الألومنيوم العربية، صافي مبيعات بلغت 99.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 102.9 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2022، وصافي ربح بعد الضرائب 5.1 مليون جنيه مقارنةً مع 5.5 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2022.