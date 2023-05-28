«أمان».. مشروع تخرج لطلبة «إعلام الأزهر» لمواجهة التفكك الأسري

كتب لؤى على

«أمان» هو عنوان مشروع تخرج لمجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر ، حيث قام الطلاب بتصميم وتطوير موقع إلكتروني متخصص في مواجهة التفكك الأسري.

يهدف الموقع إلى توعية وتثقيف الأسر والأفراد حول مخاطر وأسباب التفكك الأسري ، ورفع الوعي لدى الشباب بالمخاطر السلبية للتفكك الأسرى على الأسرة والمجتمع، وكيفية التعامل معها وتجنبها، من خلال توفير مجموعة من المعلومات والمقالات، التي تحاول دعم الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في علاقاتهم الزوجية والعائلية.

يتميز الموقع بتصميمه اللافت للنظر وواجهته سهلة الاستخدام، حيث يتيح للمستخدمين الوصول إلى المحتوى بطريقة سهلة وسلسة.

ويمكن للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الاتصال بالموقع للحصول على مزيد من المعلومات والدعم.

وقال أصحاب فكرة «أمان» إنهم قاموا بتطبيق المهارات والمعرفة التي اكتسبوها أثناء دراستهم، وتمكنوا من تحويلها إلى مشروع عملي وفعّال يخدم المجتمع، واختاروا فكرة التفكك الأسري، لإلقاء الضوء على تلك القضية التي تعد من أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم.