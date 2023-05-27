وكيل تعليم الدقهلية: إجراءات مشددة على لجان امتحانات الثانوية الفنية.. صور

الدقهلية : محمد الحبشي

بدأت منذ قليل امتحانات الثانوية الفنية لعام 2023، حيث استقبلت مدارس الثانوية الفنية الطلاب منذ الساعات الأولي من صباح اليوم.

واستقبلت لجان المدارس الثانوية الفنية في محافظة الدقهلية، الطلاب منذ قليل، حيث تم فتح لجان الإمتحانات وتجهيزها منذ الساعه الـ8 من صباح اليوم، استعدادا لدخول الطلاب ومعرفه أماكن اللجان داخل المدارس، وسط إجراءات إحترازية مشددة.

وأكد هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم تشديد الإجراءات على اللجان التى شهدت محاولات غش الأعوام السابقة، في امتحانات الثانوية العامة، والتى تم حصرها.

وشدد عنتر، على مهام أعضاء اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها، منوها إلى ضرورة المرور على اللجان والتأكد من صلاحية اللجان، ومراجعة تقارير المديرية، مؤكدا أن هناك مجهودات تبذل لضبط العملية الامتحانية بالثانوية العامة.

وأوضح وكيل المديرية، أنه تم تكليف لجنة لتجهيز الاستراحات بالشكل المطلوب، والذى يحقق الراحة الكافية للملاحظين والمراقبين حتى يؤدوا عملهم على أكمل وجه وبالشكل المطلوب، و يليق بمكانة معلمي مصر.