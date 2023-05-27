وزير العدل بالبحرين يستعرض التعاون في مكافحة غسل الأموال والإرهاب مع مصر

كتب أحمد يعقوب

استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة بمملكة البحرين ، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر .

ورحب وزير العدل بحسب ما نشرته صحيفة الأيام البحرينية ، برئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، مشيدًا بمدى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين ومصر، وما تشهده على الدوام من تقدم ونماء في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.