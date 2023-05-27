اليوم السابع
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السبت، 27 مايو 2023 05:52 م
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وزير العدل بالبحرين يستعرض التعاون في مكافحة غسل الأموال والإرهاب مع مصر

السبت، 27 مايو 2023 05:52 م
وزير العدل بالبحرين يستعرض التعاون في مكافحة غسل الأموال والإرهاب مع مصر جانب من اللقاء
كتب أحمد يعقوب

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استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة بمملكة  البحرين ، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر .

ورحب وزير العدل بحسب ما نشرته صحيفة الأيام البحرينية ، برئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، مشيدًا بمدى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين ومصر، وما تشهده على الدوام من تقدم ونماء في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 


الإرهاب

الأموال

البحرين

مصر

احمد سعيد السيسى

غسيل الأموال

نواف بن محمد المعاودة

المستشار أحمد سعيد خليل



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