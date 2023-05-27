وزارة التضامن تعلن عن قروض مسيرة ومنح لصغار المزارعين

كتب مدحت وهبة

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم السبت، معرض زهور الربيع رقم 90 بالمتحف الزراعي في الدقي بالجيزة، كما افتتحوا معرض السلع الغذائية المقام على هامش معرض زهور الربيع بحضور بعض السادة السفراء وقيادات الوزارات ومحافظة الجيزة ونقيب الزراعيين.

وتفقد الوزيران والمحافظ ومرافقيهم أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج في مصر وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض.

وقال وزير الزراعة، إن المعرض يضم نحو 200 عارض وأكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، مضيفاً أن المعرض يشهد أيضاً مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

وقال إن الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظراً لأهميتها للسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن معرض زهور الربيع له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة.

من جهتها؛ أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح معرضي زهور الربيع 90 وخير مزارعنا لأهالينا، مؤكدة أن هناك تعاوناً كبيراً وبناء مع وزارة الزراعة لأن معظم المستفيدين من خدمات التضامن هم سكان الريف والمزارع المصري، ومشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتربية الدواجن والمواشي وخدمة المزارعين ووحدات تكافؤ الفرص التعليمية وتنمية المرأة الريفية بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت القباج أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية؛ فإن هناك تعاون وثيق بين وزارات الزراعة والأوقاف والتموين، لمشروع العجلات العشار، مضيفة أن الوزارة تقدم أيضا قروضا مسيرة ومنحا للمزارعين الصغار، كما تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتكوين قرى منتجة، والتوسع في منافذ توزيع الغذاء على مستوى المراكز والقرى لحماية المواطن من جشع التجار الذين يغالون في الأسعار.

من ناحيته، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هناك تنسيقا كبيرا بين وزارة الزراعة والمحافظة من نجاح المعرض، كما دعا مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مؤكداً أن المعرض يشهد سنوياً زيادة كبيرة من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة.

ومن جهته؛ قال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة إن معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم مفتوح امام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا ولمدة شهر

وأضاف عزوز أن معرض زهور الربيع، في نسخته 90 هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.