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نائب محافظ المنيا: توريد 343 ألف طن من محصول القمح بشون وصوامع المحافظة

السبت، 27 مايو 2023 01:25 م
نائب محافظ المنيا: توريد 343 ألف طن من محصول القمح بشون وصوامع المحافظة القمح
المنيا- حسن عبد الغفار

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أكد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، انتظام أعمال التوريد لمحصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، حيث تم توريد 343718 طن و360 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.
 
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
 

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