من عمر شهر لـ 5 سنين.. اعرفى علامات تأخر النمو عند طفلك

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن تؤثر التأخيرات في النمو على النمو البدني للطفل، فضلاً عن نموه الاجتماعي والعاطفي، ومهارات الاتصال، وقدرات التعلم بينما تشاهد طفلك ينمو وتتوقع المعالم، من الطبيعي أن تتساءل وحتى تقلق بشأن ما إذا كان نموه على المسار الصحيح.

وحسب ما ذكره موقع babycenter من المحتمل أن يتطوروا بشكل جيد، وفقًا للجدول الزمني الخاص بهم ولكن إذا كان طفلك يعاني من تأخير ، فستحتاج إلى اكتشافه مبكرًا حتى يتمكن من التشخيص وبدء العلاج.

يتطور الأطفال بمعدلات مختلفة، لكن معظمهم يتبعون جدولًا زمنيًا عامًا في معظم الأوقات ، يصل الأطفال إلى كل مرحلة من مراحل النمو (مثل التدحرج والجلوس والمشي والتحدث ) حول العمر المتوقع ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فسوف يلحقون به قريبًا إذا كان يبدو أن طفلك لا يفي بالمعالم الرئيسية في غضون عدة أسابيع من المتوسط ، فاسأل طبيبه عنها.

ضع في اعتبارك أنه إذا ولد طفلك قبل الأوان، فقد يحتاج أحيانًا إلى وقت أطول قليلاً من الأطفال الآخرين في سنهم للوصول إلى مراحل النمو المختلفة، و قد يتتبع الأطباء نمو الطفل الخديج باستخدام تاريخ ولادته بدلاً من تاريخ ميلاده الفعلي حتى سن 2 أو 3 سنوات.

علامات تأخر النمو عند الرضع والأطفال الصغار والأطفال فيما يلي علامات التحذير المحتملة لمشكلة ما:

بعمر شهرين

-لا يستجيب للأصوات العالية

-لا يشاهد الأشياء وهي تتحرك

-لا يمكن أن يرفعوا رؤوسهم عندما يكونون على بطنهم

-لا يبتسم للناس

-لا يضع اليدين في الفم

بعمر 4 شهور

-لا يشاهد الأشياء وهي تتحرك

-لا يبتسم للناس

-لا يمكن أن تمسك الرأس بثبات

-لا يسخر أو يصدر أصوات

-لا يجلب الأشياء إلى الفم

-لا يدفع القدمين للأسفل عند وضع القدمين على سطح صلب

-يواجه صعوبة في تحريك عين واحدة أو كلتا العينين في كل الاتجاهات

ببلوغه 6 شهور

-لا يحاول الإمساك بالأشياء في متناول اليد

-لا يظهر أي عاطفة لمقدمي الرعاية

-لا يستجيب للأصوات من حولهم

-لديه مشكلة في إحضار الأشياء إلى الفم

-لا يصدر أصواتًا متحركة

-لا يتدحرج في أي اتجاه (من الخلف إلى الأمام أو من الأمام إلى الخلف)

-يبدو متيبسًا جدًا ، مع عضلات مشدودة

-يبدو مرنًا جدًا ، مثل دمية خرقة



بعمر 9 شهور

-لا يتحمل وزن على الرجلين عند دعمه

-لا يجلس بمساعدة

-لا يثرثر

-لا يستجيب لاسمه

-لا يبدو أنه يتعرف على الأشخاص المألوفين

-لا ينقل الألعاب من يد إلى أخرى



بعمر 12 شهرًا

-لا يزحف

-لا يستطيع الوقوف مع الدعم

-لا يقول كلمات مفردة مثل "ماما" أو "دادا"

-لا يستخدم الإيماءات مثل التلويح أو هز الرأس

-لا يشير إلى الأشياء

-لا يبحث عن الأشياء التي يرونك تخفيها

-يفقد المهارات التي كانت لديهم من قبل



ببلوغ 18 شهرًا

-لا يشير لإظهار الأشياء للآخرين

-لا يستطيع المشي

-لا يعرف ما هي الأشياء المألوفة

-لا يقلد الآخرين

-لا يكتسب كلمات جديدة

-لا تحتوي على 6 كلمات على الأقل

-لا يلاحظ أو يمانع عندما يغادر مقدم الرعاية أو يعود

-يفقد المهارات التي كانت لديهم من قبل



بعمر سنتين

-لا يستخدم عبارات من كلمتين (مثل "اشرب الحليب")

-لا يعرف ماذا يفعل بالأشياء الشائعة ، مثل الفرشاة أو الشوكة

-لا يقلد الأفعال والكلمات

-لا يتبع تعليمات بسيطة

-لا يمشي بثبات

-يفقد المهارات التي كانت لديهم من قبل



بعمر 3 سنوات

-يسقط كثيرًا أو يواجه مشكلة في صعود الدرج

-يسيل لعابه أو لديه كلام غير واضح للغاية

-لا يمكن التلاعب بالألعاب البسيطة

-لا يفهم التعليمات البسيطة

-لا يلعب التظاهر أو التخيل

-لا يريد أن يلعب مع أطفال آخرين أو بالألعاب

-لا يقوم بالاتصال بالعين

-يفقد المهارات التي كانت لديهم من قبل



4 سنوات

-لا يمكن القفز في المكان

-لديه مشكلة في الخربشة

-لا يظهر أي اهتمام بالألعاب التفاعلية أو التخيل

-يتجاهل الأطفال الآخرين أو لا يستجيب لأشخاص خارج الأسرة

-يقاوم ارتداء الملابس والنوم واستخدام الحمام

-لا يمكن إعادة سرد قصة مفضلة

-لا يتبع التعليمات المكونة من 3 أجزاء

-لا يفهم "نفس" و "مختلف"

-لا تستخدم "أنا" و "أنت" بشكل صحيح

-يتحدث بشكل غير واضح

-يفقد المهارات التي كانت لديهم من قبل بعمر 5 سنوات

-لا يظهر مجموعة واسعة من المشاعر

-يظهر سلوكًا متطرفًا (مخيف بشكل غير عادي أو عدواني أو خجول أو حزين)

-يتشتت بسهولة ، ويواجه صعوبة في التركيز على نشاط واحد لأكثر من 5 دقائق

-لا يستجيب للناس ولا يستجيب إلا بشكل سطحي

-لا يمكن إعطاء الاسم الأول والأخير

-لا يستخدم صيغ الجمع أو الماضي بشكل صحيح

-لا يتحدث عن الأنشطة أو التجارب اليومية

-لا يرسم الصور

-لا يمكن تفريش الأسنان وغسل اليدين وتجفيفها أو خلع ملابسها دون مساعدة

-يفقد المهارات التي كانت لديهم من قبل

أفادت دراسات مختلفة أن 10 إلى 15 % من الأطفال دون سن 3 سنوات يعانون من تأخر في النمو ، مثل صعوبة التعلم أو التواصل أو اللعب أو أداء الأنشطة البدنية أو المهارات العملية.

يمكن أن يحدث التدخل المبكر فرقًا كبيرًا للعديد من الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو ، ومع ذلك وجدت إحدى الدراسات أن حوالي 3 بالمائة فقط من الأطفال يتلقون الاهتمام المناسب لهذا السبب من المهم بالنسبة لك التحدث إذا كنت تشك في أن طفلك يعاني من تأخر في النمو.

تختفي بعض حالات التأخير بحلول الوقت الذي يذهب فيه الطفل إلى المدرسة ، بينما لن يتم تحديد المشكلات الأخرى حتى وقت لاحق ويعاني حوالي 14 بالمائة من الأطفال دون سن 17 عامًا من مشاكل مثل إعاقات النطق واللغة أو الإعاقة الذهنية أو صعوبات التعلم أو المشكلات العاطفية والسلوكية.