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معاينة عقار اشتعل به حريق فى الهرم.. والتحريات: لا توجد شبهة جنائية

السبت، 27 مايو 2023 11:51 ص
معاينة عقار اشتعل به حريق فى الهرم.. والتحريات: لا توجد شبهة جنائية حريق عقار - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل داخل عقار بمنطقة الهرم، واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالعقار، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا.

كما أجرى جال المباحث معاينة للعقار، وتبين أن النيران اشتعلت بالمنور دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منور عقار فى منطقة الهرم ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 


حريق عقار

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الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

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