مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى انهيار جليدى بباكستان

كتب محمد جمال

لقى عشرة أشخاص على الأقل حتفهم بينهم ثلاث نساء، وأصيب أكثر من خمسة وعشرين بجروح متفاوتة إثر حدوث انهيار جليدى اليوم فى منطقة "استور" بشمال باكستان، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح كبير مسئولى الشرطة فى المنطقة طفيل مير، أن الانهيار الجليدى حدث أثناء هطول أمطار غزيرة، وأدى كذلك إلى انقطاع تلك المنطقة عن شبكة الطرق .

وأضاف أن فرق الإغاثة واجهت صعوبة فى الوصول إلى موقع الحادث، لأنه وقع فى منطقة وعرة، وقد تم إعلان حالة الطوارئ فى المستشفيات القريبة حيث تم نقل الضحايا .