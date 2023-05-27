مصرع فتاة بالشرقية دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان المحلج

تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى أبو كبير المركزى بوصول فتاة عمرها 29 عاما مصابة بنزيف داخلى وكسور متعدده وأنها لفظت انفاسها متأثرة بإصابتها

توصلت التحريات ، ان الفتاه كانت تعبر قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة بالقرب من مزلقان المحلج واثناء ذلك تصادف قدوم القطار مسرعا فأطاح بها ودهسها محدثا بها الإصابات التى أودت بحياتها.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنها وتكثيف التحريات حول الواقعة للتأ كد عما إذا كان هناك شبهة جنائية فيها من عدمه .