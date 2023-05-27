اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة فى شبين القناطر.. والنيابة تصرح بدفن الجثة

السبت، 27 مايو 2023 12:20 م
مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة فى شبين القناطر.. والنيابة تصرح بدفن الجثة إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي طفل مصرعه في حادث سير، بعد أنّ صدمته سيارة مسرعة على طريق طوخ – شبين القناطر بنطاق المدينة، وأمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على قائد السيارة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.
 
تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث سير، ووجود متوفى على طريق طوخ – شبين القناطر بنطاق محافظة القليوبية، والضحية طفل عمره 11 عامًا، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وضبط السيارة المتسببة في الحادث، والقبض على قائدها.
 
وانتقل رئيس مباحث المركز، وقوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بالطفل في أثناء عبوره الطريق، ولقي مصرعه على الفور متأثرًا بإصابته، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام.
 
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، فأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مصرع طفل

شبين القناطر

اخبار محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة