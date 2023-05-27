مصرع شاب صعقًا بالكهرباء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شاب مصرعه نتيجه صعقه بالكهرباء فى البركة بالإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بمصرع شخص يدعى حمادة محمد شفيق 37 عامًا مقيم أبوصوير صعقا بالكهرباء، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

تم التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثمان المتوفى.