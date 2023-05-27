"مخدرات أون لاين"..الداخلية تكشف حقيقة منشور لبيع مخدر الشابو بدمياط

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"، متضمناً قيام إحدى السيدات بالاتجار بمخدر الشابو بمديرية أمن دمياط وترويجها لتجارتها عبر رقم هاتف محمول "محدد".

بالفحص وإجراء التحريات وبالتعامل الفنى تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، كما أمكن تحديد مستخدم رقم الهاتف المحمول سالف الإشارة إليه ( سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة دمياط)، وباستدعائها وبمواجهتها بما ورد بالمنشور المُشار إليه أنكرت ذلك واتهمت القائم على النشر بالتشهير بها .

باستدعاء وسؤال صاحب الحساب المُشار إليه (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) قرر وجود خلاف بينه وبين ( عامل "له معلومات جنائية" ) على حيازة قطعة أرض واعتقاده على سبيل الخطأ أن المذكورة اتفقت مع خصمه على تلفيق قضية إتجار بالمواد المخدرة لشقيقه فقام ببث المنشور على صفحته - على غير الحقيقة - وباستدعاء وسؤال الآخير أيد ذات الأقوال .