محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمديرية التأمينات الحكومية

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، نبيل الخياط مدير التأمينات الحكومية بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مديرية التأمينات الحكومية، وبحضور مصطفى غادي وكيل التأمينات الحكومية.

واستمع محافظ بورسعيد من مدير التأمينات الحكومية، لآخر التطورات في سير وانتظام الأعمال داخل المديرية، وشدد على الاستمرار في تطوير الأداء وتنفيذ العمل على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة، فضلا عن سرعة إنجاز الخدمات المتعلقة بالمواطنين، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لجهة التأمينات الحكومية للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن وسرعة التواصل معهم.

وأضاف المحافظ، أن القطاع الإداري شهد تطوراً في مستوى الأداء يأتى مواكبًا لعمليات التطوير التي شهدتها كافة الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة في إطار تجربة التحول الرقمي التي جرت بجميع قطاعات محافظة بورسعيد .