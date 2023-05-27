محافظ القاهرة يتفقد إزالات توسعة الدائرى وتطوير منطقة عرب اليسار بالسيدة عائشة 

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الخاصة بالمرحلة الثانية للطريق الدائري بمنطقة البساتين بالتنسيق مع وزارة النقل لتنفيذ طريق الخدمات، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة الطرق وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب اليسار والسيدة عائشة تنفيذًا لقرارات الازالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين.

وتأتى أعمال الإزالة فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة ، ومنطقة السيدة نفيسة ، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.