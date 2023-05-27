اليوم السابع
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محافظات مصر تحتفل باليوم العالمى للبيئة بحملات توعية عن البصمة الكربونية

السبت، 27 مايو 2023 05:00 ص
محافظات مصر تحتفل باليوم العالمى للبيئة بحملات توعية عن البصمة الكربونية اليوم العالمى للبيئة
كتبت منال العيسوي

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تنظم العديد من مؤسسات المجتمع المدنى فى محافظات مصر عدد من الفاعليات ضمن الاحتفال بمرور 50عاما على اليوم العالمى للبيئة، والذى يتزامن الاحتفال به يوم 5 يونيو المقبل .
 
ففى محافظة الشرقية  تستعد المحافظة لإطلاق احتفالية ومعرض للمنتجات الطريقة للبيئة وورشة عمل لتخفيض البصمة الكربونية .
 
حييث تتجه كل دول العالم حاليا لتخفيض البصمة الكربونية لتقليل الانبعاثات الكربونية التى تضر بكوكب الارض وتتسبب فى أزمة التغيرات المناخية، لدرجة أنه تم عمل بورسة عالمية لأسواق الشهادات الكربونية وسوق عالمى لبيع هذه الشهادات الكربونية من الدول التى ليس لديها نسب عالية من الانعاثات الكربونية للدول الأكثر إنتاجا للانبعاثات، وقد يظن البعض أن الأمر مقتصر على الشركات الكبرى والمشروعات ، دون وعى بأنه للأفراد أيضا بصمة كربونية .
 
وتسعى الاحتفالات للتعريف بأن البصمة الشخصية الكربونية هى رد فعل لكل سلوك يمارسه الإنسان فى حياته على مدار ال24 ساعة، انه خلال الفترة الماضية حدثت عدة  تغيرات مناخية تزايد معها  الدعوات لأهمية التوعية بالبصمة الكربونية لتخفيض وتقليل الانبعاثات الكربونية وآخرها مؤتمر المناخ الذى استضافته مصر نهاية العام الماضى 2022.
 
 جدير بالذكر أنه التوازى مع عدم قدرة البشر فى الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية مثل  الغاز والبترول والفحم، رغم الدعوات والمشروعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة إلا أن المؤشر العالمى يؤكد أنه في المستقبل القريب ستتحول الطاقة إلى نظيفة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
 
 

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